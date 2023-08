Φωτιά στην Πορτογαλία: Πάνω από 1.100 πυροσβέστες στην κατάσβεση- Έως 100 χλμ. μακριά έφτασε ο καπνός

Πάνω από 1.100 πυροσβέστες και 14 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς σε δασική έκταση που μαίνεται στην περιοχή Καστέλο Μπράνκο της κεντρικής Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, λόγω των καιρικών συνθηκών, δηλαδή ζέστη σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, μπορεί να χρειαστούν πολλές ημέρες μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Ο καπνός από τη φωτιά έφτασε μέχρι τη Φάτιμα, στο ναό της Παναγίας όπου σήμερα είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές για να υποδεχτούν και να ακούσουν τον πάπα Φραγκίσκο. Ενδεικτικά, η Φάτιμα απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την περιοχή που σημειώνεται η φωτιά.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει κάψει συνολικά 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους και χορτολιβαδικής έκτασης ενώ για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η απομάκρυνση 100 κατοίκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή καταστροφές σε σπίτια.

Front of the fire in Castelo Branco remains "quite active"

Latest satellite view shows intense smoke.

Satellite image show fire hot spots and the columns of smoke.



