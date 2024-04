Φωτιά στην Κωνσταντινούπολη: 29 νεκροί εργάτες στο κέντρο διασκέδασης

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς σε κτήριο 16 ορόφων που πήρε φωτιά σκοτώθηκαν 25 εργάτες.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 29 από την πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 13.00, έπειτα από έκρηξη την ώρα που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης του νυχτερινού κέντρου "Masquerade". Τα θύματα ήταν εργάτες που δούλευαν εκείνη την ώρα και εγκλωβίστηκαν μέσα στο κατάστημα.

#BREAKING – A large fire occurred in a residential building in #Istanbul, Turkey



At least 10 people were killed and 13 more were injured. pic.twitter.com/NY9NnFswNF