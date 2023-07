Φονικές πλημμύρες στη Νότια Κορέα: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 22 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, 14 αγνοούνται και χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Νότια Κορέα, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές, που συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, προκάλεσαν κατολισθήσεις και την υπερχείλιση φράγματος.

Έως περίπου τις 11:00 τοπική ώρα (περίπου 05:00 ώρα Ελλάδος), 1.567 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφαλείας και ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί καθώς φράγμα στην επαρχία Τσουνγκτσεόνγκ υπερχείλισε. Το μεσημέρι, σε νεότερη ενημέρωση έγινε γνωστό πως έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους 6.400 άτομα.

Οι εντολές των τοπικών αρχών για εκκένωση αφορούσαν πάνω από 7.000 ανθρώπους σε διάφορες χρονικές στιγμές, σύμφωνα με τις επαρχιακές αρχές.

Τα περισσότερα θύματα αναφέρθηκαν από την επαρχία Γκιουνγκσάνγκ, λόγω κατολισθήσεων που, ανά περιπτώσεις, κατέστρεψαν «ολόκληρα σπίτια».

Ως τις 09:00 τοπική ώρα, πάνω από 2.700 τόνοι νερού ανά δευτερόλεπτο έρρεαν στο Φράγμα Γκοεσάν, που είναι ο μέγιστος όγκος υδάτων που μπορούν να αποδεσμευτούν από αυτό.

Η εταιρεία κορεατικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε παράλληλα τη διακοπή της κυκλοφορίας ορισμένων τρένων ταχείας κυκλοφορίας και όλων των υπολοίπων, ενώ σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε κάποιες αμαξοστοιχίες ταχείας κυκλοφορίας λόγω της βραδύτερης λειτουργίας τους, καθώς κατολισθήσεις, πλημμύρες στις σιδηροτροχιές και η πτώση βράχων απειλούν την ασφάλειά τους.

Ένα τρένο, χωρίς επιβάτες, εκτροχιάστηκε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις σιδηροτροχιές στην επαρχία του Βορείου Τσουνγκτσεόνγκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο μηχανικός του τρένου.

Σε συνάντηση με κυβερνητικές υπηρεσίες, ο Νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου κάλεσε τον στρατό να συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητες διάσωσης, σε συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους για την κινητοποίηση εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

