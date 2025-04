Φλόριντα: Συνελήφθη τρανς γυναίκα γιατί έπλυνε τα χέρια της στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου

Στη σύλληψη μίας τρανς γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές της Φλόριντα, καθώς χρησιμοποίησε την τουαλέτα γυναικών για να πλύνει τα χέρια της.

Η Marcy Rheintgen, μια 20χρονη τρανς γυναίκα από το Ιλινόις, συνελήφθη από την αστυνομία για καταπάτηση, καθώς γνωστοποίησε στους υπαλλήλους της πολιτείας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για έναν νόμο του 2023, που απαγορεύει στις τρανς γυναίκες να χρησιμοποιούν τις γυναικείες τουαλέτες.

Το νομοσχέδιο - HB 1521, καθιστά πλημμεληματική παράβαση την καταπάτηση για κάποιον που χρησιμοποιεί χώρους ενός μόνο φύλου, όπως τουαλέτες ή αποδυτήρια, οι οποίοι δεν ευθυγραμμίζονται με το βιολογικό του φύλο κατά τη γέννησή του. Μάλιστα η σύλληψη της Marcy Rheintgen, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά των τρανς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Miami Herald, η 20χρονη έστειλε επιστολές σε αξιωματούχους ενημερώνοντάς τους ότι επρόκειτο να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη τουαλέτα στο Καπιτώλιο στις 19 Μαρτίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο και συμπεριέλαβε επίσης μια φωτογραφία της για ταυτοποίηση.

20-yr-old student Marcy Rheintgen was arrested on March 19 at the Florida State Capitol for using the women’s room as a trans woman. She’s a lady, not a threat — gov’t overreach is the real crime here. pic.twitter.com/HdqqfuihOI