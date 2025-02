Συντριβή αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια: Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης στην κατοικημένη περιοχή

Συγκλονίζουν τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από το νέο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στη Φιλαδέλφεια.

Η νέα αεροπορική τραγωδία, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall στη Φιλαδέλφεια. Το ιατρικό αεροσκάφος τύπου Learjet 55, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με τελικό προορισμό την Τιχουάνα του Μεξικού.

Σε αυτό επέβαιναν έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι που είχε μόλις υποβληθεί σε επέμβαση και επέστρεφε στο σπίτι του.

Ωστόσο, λίγο μετά την απογείωσή του συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά οχήματα.

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera pic.twitter.com/6nLHJuzj2J

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για τυχόν θύματα, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων. Μάλιστα, επικρατεί ανησυχία και για τυχόν νεκρούς ακόμη και από στον δρόμο.

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer. pic.twitter.com/zgsk1P12K2