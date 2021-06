Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι διαθέσιμη σε πολίτες, κατοίκους και επιχειρήσεις της ΕΕ που θέλουν να ταυτοποιηθούν ή να αποδείξουν ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Η Κομισιόν παραθέτει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για την ψηφιακή αυτή ταυτότητα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διαδικτυακές όσο και για offline δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας

- Κάθε πολίτης της ΕΕ και κάτοικος της Ένωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα προσωπικό ψηφιακό πορτοφόλι.

- Κάθε πολίτης που δικαιούται εθνική ταυτότητα μπορεί να έχει ψηφιακή ταυτότητα που να αναγνωρίζεται οπουδήποτε στην ΕΕ

- Είναι ένας απλός και ασφαλής τρόπος για να ελέγξει ο πολίτης πόσες πληροφορίες θέλει να μοιράζεται με υπηρεσίες που απαιτούν κοινή χρήση πληροφοριών

- Λειτουργεί μέσω «ψηφιακών πορτοφολιών» που διατίθενται σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και σε άλλες συσκευές για:

Γιατί είναι απαραίτητη

Σήμερα μόνο το 60% περίπου του πληθυσμού της ΕΕ σε 14 κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την εθνική τους διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτότητα.

Μόνο το 14% των βασικών παρόχων δημόσιας υπηρεσίας σε όλα τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον διασυνοριακό έλεγχο ταυτότητας με ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτότητας, για παράδειγμα για την απόδειξη της ταυτότητας ενός ατόμου στο Διαδίκτυο χωρίς την ανάγκη κωδικού πρόσβασης.

Ο αριθμός των επιτυχημένων διασυνοριακών ελέγχων ταυτότητας ανά έτος είναι πολύ μικρός, αν και αυξάνεται.

Η χρήση της στην πράξη

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καθημερινές περιπτώσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-δημόσιες υπηρεσίες, όπως αιτήσεις πιστοποιητικών γέννησης, ιατρικά πιστοποιητικά, αναφορά αλλαγής διεύθυνσης

- άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

- κατάθεση φορολογικών δηλώσεων

- υποβολή αίτησης για πανεπιστήμιο, στη χώρα του πολίτη ή σε άλλο κράτος μέλος

-αποθήκευση ιατρικής συνταγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη

-αποδεικτικό ηλικίας

-ενοικίαση αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας ψηφιακή άδεια οδήγησης

- check in σε ξενοδοχείο.

Επιπλέον, η αίτηση για τραπεζικό δάνειο είναι μια διαδικασία που συνήθως περιλαμβάνει πολλά βήματα, από τη ρύθμιση ραντεβού και τη διεξαγωγή φυσικών συναντήσεων, τη συλλογή και υπογραφή όλων των έντυπων εγγράφων έως και την επανάληψη της διαδικασίας, εάν λείπουν έγγραφα.

Χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα, το μόνο βήμα που χρειάζεται, πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου του χρήστη χάρη στο ψηφιακό πορτοφόλι.

Ο χρήστης επιλέγει μόνο τα απαραίτητα έγγραφα από την υπάρχουσα λίστα του, που είναι αποθηκευμένα στο ψηφιακό του πορτοφόλι για να απαντήσει στο αίτημα της τράπεζας.

Αφού οι χρήστες επιβεβαιώσουν τη μεταφορά των λεπτομερειών της, δημιουργούνται επαληθεύσιμα έγγραφα και αποστέλλονται με ασφάλεια ψηφιακά από τις τράπεζες που μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία αίτησης.

