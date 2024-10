Ευρωκοινοβούλιο: Αποδοκίμασαν τον Όρμπαν και τραγούδησαν το Bella Ciao στην αίθουσα

Μια ομάδα ευρωβουλευτών διαμαρτυρήθηκαν κατά του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, τραγουδώντας το «Bella Ciao», μετά την τοποθέτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός βρέθηκε στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει τις θέσεις της χώρας του, απεικονίζοντας μια ήπειρο σε κρίση, «με τον πόλεμο της Ουκρανίας στο κατώφλι της και μια οξεία μεταναστευτική κρίση» και υποστηρίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει».

Όσοι ανήκουν στη δική του ομάδα ή συμμερίζονται τις απόψεις του, χειροκρότησαν αλλά πολλοί είναι εκείνοι που αντέδρασαν σε όσα άκουσαν όταν τελείωσε την ομιλία του, τραγουδώντας το Bella Ciao. Σχετικά βίντεο ανέβηκαν και στα social. «Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ» φώναζαν κατά του Όρμπαν.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του ΕΛΚ, κατηγόρησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό πως δεν είπε λέξη για την Ουκρανία, ενώ αντέδρασαν και η Αριστερά και οι Πράσινοι, με την Τέρι Ράιντκε να λέει στον Όρμπαν: «Αυτό είναι το σπίτι της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα λέγοντας πως «εδώ δεν είναι Eurovision ή το Casa de Papel, σεβαστείτε τον χώρο και δείξτε αξιοπρέπεια».

