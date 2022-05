Eurovision: Σε δημοπρασία το βραβείο των Kalush Orchestra– Πού θα δωρίσουν τα χρήματα

Οι νικητές της Eurovision, Kalush Orchestra, θα βγάλουν σε δημοπρασία το βραβείο τους και θα δωρίσουν τα χρήματα σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που βοηθά τον στρατό και την Ουκρανία.

Την ανακοίνωση έκανε ο αρχηγός του συγκροτήματος Oleh Psiuk, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την νίκη τους στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, σύμφωνα με το Ukrinform.

«Σκοπεύουμε να βγάλουμε το τρόπαιο σε δημοπρασία και να δωρίσουμε όλα τα χρήματα σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που βοηθά τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ουκρανία. Απομένει να επιλέξουμε ποιο. Πολλοί άνθρωποι κάνουν ήδη δωρεές από το εξωτερικό και ίσως πολλοί ακόμη θα το ήθελαν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα είναι το κίνητρο. Πιστεύουμε ότι θα έχει όφελος για την Ουκρανία», είπε ο Psiuk.

