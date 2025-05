Eurovision 2025: ΜΜΕ της Σερβίας απαιτούν τον αποκλεισμό της Αλβανίας

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Σερβία, η κίνηση της εκπροσώπου της Αλβανίας, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2025.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2025, με την Αλβανία να είναι ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ωστόσο, μία κίνηση της εκπροσώπου της Αλβανίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση αρκετών σέρβικων ΜΜΕ, τα οποία ζητούν τον αποκλεισμό της Αλβανίας από τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραγουδίστρια Beatriçe Gjergji, σχημάτισε με τα χέρια της τον αλβανικό αετό στα παρασκήνια, μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης της χώρας στον τελικό.

🇦🇱🇷🇸 Albania’s Eurovision representatives sparked anger in Serbia for doing the Albanian eagle hand gesture following their qualification for the final.



Serbian media reported that the gesture was made to "provoke the Serbs."



Shkodra Elektronike has gained many fans in Serbia… pic.twitter.com/BlBKEDLoWW