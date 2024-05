Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι χορεύει συρτό με την τραγουδίστρια της Αρμενίας

Η Μαρίνα Σάττι τις ώρες που δεν κάνει πρόβες στο Μάλμε, όπως όλα δείχνουν διασκεδάζει περνώντας χρόνο με τους καλλιτέχνες των συμμετοχών άλλων χωρών στη Eurovision.

Μετά τη δεύτερη πρόβα της στη σκηνή της Eurovision νωρίτερα σήμερα, η Μαρίνα Σάττι σε story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειχνε την τραγουδίστρια της Αρμενίας Τζάκλιν Μπαγκντασαριάν να τραγουδά στα ελληνικά το τραγούδι «Το μάγκικο», με τα όργανα πίσω της να την συνοδεύουν στο ρυθμό του.

Μάλιστα σε δεύτερο βίντεο το οποίο ανέβηκε από λογαριασμό φαν του συγκροτήματος της αποστολής της Αρμενίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, η Μαρίνα Σάττι χορεύει συρτό με την Τζάκλιν Μπαγκντασαριάν. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, οι δυο τους χορεύουν με τα όργανα γύρω τους και τον υπόλοιπο κόσμο να τις τραβά βίντεο.

LADANIVA & Marina Satti dancing together is what I always dreamed about 🇦🇲❤️‍🔥🇬🇷 @marina_satti #Eurovision2024 #Armenia #Greece #Ladaniva #MarinaSatti pic.twitter.com/7H8tklUO1F