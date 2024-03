Ερυθρά Θάλασσα: Τουλάχιστον 28 drones των Χούτι κατέρριψαν αμερικανικές δυνάμεις

Αμερικανικές συνάμεις κατέρριψαν τουλάχιστον 28 drones που εκτόξευσαν οι Χούτι στην Ερυθρά θάλασσα.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του συνασπισμού κατέρριψαν τουλάχιστον 28 drones των Χούτι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα τα ξημερώματα του Σαββάτου. «Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ή του Συνασπισμού δεν υπέστη ζημιές στην επίθεση και επίσης δεν υπήρξαν αναφορές από εμπορικά πλοία για ζημιές», ανέφερε η CENTCOM.

In a significant operation, US and Coalition forces repelled a major threat in the Red Sea yesterday. They intercepted 28 one-way attack drones launched by Houthi forces, marking the largest and most complex attack to date. #news pic.twitter.com/Ht83TdPh9Z

Νωρίτερα σήμερα, η CENTCOM τόνισε ότι ο στρατός απαντούσε σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν που σημειωνόταν μεταξύ 4 π.μ. και 6:30 π.μ. (τοπική ώρα). Τα UAVs είχαν σκοπό να αποτελέσουν «μια άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και τα πλοία του συνασπισμού στην περιοχή», ανέφερε σε ανάρτηση X το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Last night, HMS Richmond used its Sea Ceptor missiles to shoot down two attack drones - successfully repelling yet another illegal attack by the Iranian backed Houthis.



The UK and our allies will continue to take the action necessary to save lives and protect freedom of… pic.twitter.com/CIeGaAgjg8