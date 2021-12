Η αμερικανική αστυνομία προσφέρει αμοιβή 10.000 δολάριων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των γονιών του 15χρονου που κατηγορείται για το φονικό συμβάν σε σχολείο του Μίσιγκαν με τέσσερις νεκρούς.

Οι Τζέιμς και Τζένιφερ Κράμπλεϊ κατηγορούνται πως αγόρασαν στον γιο τους ένα όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο, χωρίς να λάβουν αγνοώντας τα σημάδια πριν τη φονικότερη επίθεση σε σχολείο για το 2021.

Χθες, η εισαγγελία της κομητείας Όκλαντ άσκησε δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής τους. Ωστόσο, οι δύο τους δεν εμφανίστηκαν στην κλήτευση και έκτοτε αγνοούνται.

US Marshals announce reward, release wanted posters for James and Jennifer Crumbley, the parents of the accused Oxford HS (Michigan) shooter pic.twitter.com/CbtWwdTHuj