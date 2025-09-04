ΔΙΕΘΝΗ
Επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες

Η ενημέρωση της αστυνομίας για τον ύποπτο της επίθεσης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Έναν νεκρό και τουλάχιστον έξι τραυματίες αναφέρουν οι αρχές στον Καναδά, μετά από επίθεση με μαχαίρι, που σημειώθηκε σε περιοχή, κοντά επαρχία Μανιτόμπα.

Την Πέμπτη, η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για το μαχαίρωμα πέθανε επίσης.

Η επίθεση με μαχαίρι συνέβη στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς και με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, στο BBC.

Το ασθενοφόρο επιβεβαίωσε, ότι ανταποκρίθηκε σε μια έκτακτη ανάγκη στο Hollow Water First Nation το πρωί της Πέμπτης και μετέφερε δύο ασθενείς στο Health Sciences Centre στο Winnipeg.

Το πρωί της Πέμπτης, η RCMP της Μανιτόμπα προειδοποίησε τους κατοίκους του Hollow Water First Nation ότι θα πρέπει να αναμένουν έντονη αστυνομική παρουσία στην κοινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβεβαίωσαν, ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους στην κοινότητα του Hollow Water First Nation και σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας», δήλωσε η RCMP, μέλη της οποίας αναλαμβάνουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από BBC

