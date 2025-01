Καναδάς: Τέλος της εποχής Τριντό - Τι φέρνει η επόμενη ημέρα

Μετά την ανακοίνωση παραίτησης από τον Τζάστιν Τριντό, τελειώνει -ουσιαστικά- μια σημαντική περίοδος για τον Καναδά.

Ο Τριντό, που ήταν πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 - σχεδόν επί μία δεκαετία - αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα πολιτικές πιέσεις περί παραίτησης. Με την απόφασή του να παραιτηθεί, το Φιλελεύθερο Κόμμα του πρέπει τώρα να βρει έναν νέο ηγέτη για να συμμετέχει στις γενικές εκλογές που θα γίνουν το αργότερο έως τον Οκτώβριο και στις οποίες διαβλέπεται βαριά ήττα για τους φιλελεύθερους.

Ο πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά, Sachit Mehra, σχεδιάζει να συγκαλέσει συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιλογής νέου αρχηγού του κόμματος, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Οι φιλελεύθεροι σε όλη τη χώρα είναι απίστευτα ευγνώμονες στον Τζάστιν Τριντό για πάνω από μια δεκαετία ηγεσίας στο κόμμα μας και τη χώρα», έγραψε. Ο Mehra επαίνεσε τον Τριντό για την ανοικοδόμηση του κόμματος, λέγοντας ότι το έκανε «το πιο ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς κίνημα στην καναδική πολιτική». «Τον ευχαριστούμε για την υπηρεσία του στον Καναδά και προσβλέπουμε στη συνέχιση της ηγεσίας του μέχρι να επιλεγεί νέος ηγέτης», έγραψε.

