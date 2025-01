Τραμπ: Δημοσίευσε χάρτη με τον Καναδά προσαρτημένο στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζει να προκαλεί διεθνή αναστάτωση με δηλώσεις που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ.

Με στόχους τη Γροιλανδία, τη Διώρυγα του Παναμά και ακόμα και τον Καναδά, οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνδυάζουν οικονομικές απειλές και στρατηγικές αναφορές, χωρίς να καθίσταται σαφές αν πρόκειται για σοβαρά σχέδια ή για προκλήσεις που αποσκοπούν σε αποκόμιση διαπραγματευτικών πλεονεκτημάτων. Χτες, δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εκτόξευση απειλών του επερχόμενου Αμερικανού προέδρου σε γειτονικά κράτη των ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα και ενώ πλησιάζει η ημέρα ορκωμοσίας του.

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj