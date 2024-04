Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιηθεί για την επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Παρότι είχαν προειδοποιηθεί δεν ενέκριναν ούτε συμμετείχαν με οποιονδήποτε ρόλο στην εκτέλεση της επιχείρησης αυτής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τόσο το NBC όσο και το CBS, μετέδωσαν συγκεκριμένα πως το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για την επιχείρησή του στο Ιράν.



Το Ισραήλ σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε πως εντός των ημερών θα προχωρήσει σε απάντηση στο Ιράν, για την επίθεση εκατοντάδων drones και πυραύλων το Σάββατο. «Όμως δεν εγκρίναμε την απάντηση», συμπλήρωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN, την ώρα που ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει ακόμη την απάντησή του για την επίθεση.

Israel ‘launches missile attacks’ on Iran's Isfahan



Iran claimed it shot down several drones and that there had been “no missile attack for now” pic.twitter.com/tlbDboILsN