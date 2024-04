Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ

Τα ξημερώματα της Παρασκευής όπως όλα δείχνουν ξεκίνησε η αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς έπληξαν αεροπορική βάση στην πόλη Ισφαχάν, κεντρικά της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση πυραύλων στο Ισφαχάν, περιοχή του κεντρικού Ιράν, με την κρατική τηλεόραση της χώρας να αναφέρει πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε συγκεκριμένα πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης. Την ίδια ώρα ωστόσο, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News έκανε λόγο για βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης στο Ιράν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως το χτύπημα είχε στόχο αεροπορική βάση του Ιράν, η οποία διαθέτει παλαιού τύπου μαχητικά αεροσκάφη F-14 και όχι πυρηνικά. Πράγματι και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επιβεβαιώνει πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν είναι «απόλυτα ασφαλείς». «Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης περί συμβάντος στις εγκαταστάσεις αυτές είναι λανθασμένες», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκρήξεις έχουν αναφερθεί σε ιρανικούς στόχους τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ. Μετά τις πληροφορίες για τις «ισχυρές εκρήξεις», η χώρα τα ξημερώματα ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνα σε διάφορες επαρχίες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Την ίδια ώρα οι εμπορικές πτήσεις ανεστάλησαν σε πολλά ιρανικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα την υπόσχεσή του στο Ιράν, απαντώντας μετά την επίθεση εκατοντάδων drones και πυραύλων το Σάββατο. ABC News, CBS και CNN μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση, με το NBC να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει σχόλιο του Λευκού Οίκου για την επίθεση.

