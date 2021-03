Πρώην ανώτερος αξιωματούχος των εθνικών μυστικών υπηρεσιών υπαινίχθηκε ότι μια επερχόμενη κυβερνητική έκθεση για τα UFO θα περιλαμβάνει πληροφορίες, που δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν.

Οι Αμερικανοί πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και αρκετοί δορυφόροι έχουν καταγράψει «πολλές περισσότερες» εμφανίσεις άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων ή UFO, από ό, τι έχει δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ο πρώην διευθυντής πληροφοριών του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Ράτκλιφ.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουμε καλές εξηγήσεις για μερικά από τα πράγματα που έχουμε δει και όταν αυτές οι πληροφορίες αποχαρακτηριστούν, θα μπορέσω να μιλήσω λίγο περισσότερο γι 'αυτό», σημείωσε.

Ερωτηθείς στο Fox News σχετικά με μια επικείμενη κυβερνητική έκθεση για «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα», ο Ρατκλιφ είπε ότι η έκθεση θα τεκμηριώσει προηγούμενα άγνωστα θεάματα από «όλον τον κόσμο».

«Ειλικρινά, υπάρχουν πολύ περισσότερες εμφανίσεις (UFO) από ό, τι έχει δημοσιοποιηθεί», είπε.

«Και όταν μιλάμε για θεάσεις, δεν είναι μόνο ένας πιλότος ή ένας δορυφόρος ή κάποια συλλογή πληροφοριών. Συνήθως, έχουμε πολλούς αισθητήρες που λαμβάνουν αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε.

