Επιχείρηση Ασπίδες: Τα ρυμουλκά συνδέθηκαν με το ακόμα φλεγόμενο «MV Sounion»

Ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση της ρυμούλκησης του ελληνόκτητου τάνκερ MV Sounion αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησης «Ασπίδες» στο Χ.

«Η διάσωση του MV SOUNION είναι μια πολύπλοκη λειτουργία και αποτελείται από διάφορες φάσεις», αναφέρει η διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «τα ρυμουλκά συνδέθηκαν επιτυχώς με το σκάφος και η ρυμούλκηση του MV SOUNION σε ασφαλές σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη».

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



