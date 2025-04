Επενδυτής Bitcoin χρηματοδότησε πτήση SpaceX για την πρώτη διαστημική αποστολή πάνω από Βόρειο και Νότιο Πόλο

Μια πρωτοποριακή αποστολή εκτοξεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, καθώς ένας επενδυτής του Bitcoin και τρεις εξερευνητές των πολικών περιοχών επιβιβάστηκαν σε κάψουλα της SpaceX και διέγραψαν τροχιά πάνω από τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο – ένα διαστημικό δρομολόγιο που δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Ο Τσουν Γουάνγκ, επιχειρηματίας κινεζικής καταγωγής, χρηματοδότησε ο ίδιος την αποστολή και βρέθηκε μέσα στο διαστημικό σκάφος Falcon 9 μαζί με τρεις συνοδοιπόρους του. Η πρώτη φάση της πτήσης –από το διαστημικό κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα μέχρι τον Νότιο Πόλο– διήρκεσε μόλις 30 λεπτά. Η πλήρης περιστροφή γύρω από τη Γη, σε πολική τροχιά, ολοκληρώνεται σε περίπου 90 λεπτά.

«Απολαύστε τη θέα των πόλων. Στείλτε μας μερικές φωτογραφίες», ήταν το μήνυμα από το κέντρο ελέγχου της SpaceX όταν η κάψουλα μπήκε σε τροχιά.

Για τον 52χρονο Γουάνγκ, η διαστημική αποστολή δεν ήταν μόνο τεχνολογική πρόκληση, αλλά και προσωπικό ορόσημο. Όπως αποκάλυψε πριν την εκτόξευση, αυτή ήταν η 1.000ή του πτήση — ένας αριθμός που έχει συγκεντρώσει ταξιδεύοντας με αεροπλάνα, ελικόπτερα και αερόστατα στην προσπάθειά του να επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου.

Fram2 - the first human spaceflight to explore Earth's polar regions - lifts off from pad 39A in Florida only 17 days after Falcon 9 successfully launched @NASA's Crew-10 to the @Space_Station pic.twitter.com/90AV1DBlPj