Παγωμένα καύσιμα πυραύλων της SpaceX σχηματίζουν μια εντυπωσιακή δίνη στον ευρωπαϊκό ουρανό

Μια εντυπωσιακή μπλε και λευκή σπείρα που εντοπίστηκε στον ουρανό της Ευρώπης αργά τη Δευτέρα δημιουργήθηκε από παγωμένα καύσιμα που έπεσαν από έναν πύραυλο της SpaceX, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τους επιστήμονες.

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε στο X ότι είχε λάβει πολλές αναφορές για μια «φωτεινή σβούρα» στον ουρανό το βράδυ της Δευτέρας, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί νωρίτερα από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

«Μην πανικοβάλλεστε! Όχι, δεν ήταν ένα UFO αλλά η εξάτμιση ενός πυραύλου SpaceX Falcon 9», δήλωσε η γαλλική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Εικόνες της ζωηρής δίνης δημοσιεύτηκαν επίσης από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε χώρες όπως η Σουηδία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Κροατία.

Phénomène observé ce soir en Dordogne, à Oléron et dans le Pas de Calais. Une idée ? @ericlagadec.bsky.social [image or embed]

Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη μπορεί να είχαν την ευκαιρία να δουν το φαινόμενο -εφόσον δεν καλύφθηκε από σύννεφα- δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο πλανητολόγος James O'Donoghue του βρετανικού Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ. Η σπείρα δημιουργήθηκε αφού ο εκτοξευτήρας του πρώτου σταδίου του πυραύλου, ο οποίος τον εκτόξευσε από το έδαφος, αποχωρίστηκε και το ανώτερο στάδιο ανέλαβε, είπε. Καθώς ο εκτοξευτής έπεφτε πίσω στη Γη, εξαέρωσε τα εναπομείναντα καύσιμα, τα οποία πάγωσαν σε ανακλαστικούς κρυστάλλους.

This spiral thing just appeared in the sky pic.twitter.com/aPp1JkgUQ0