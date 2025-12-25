ΔΙΕΘΝΗ
Λίχτενσταϊν: Νεκρά βρέθηκαν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας

Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα δώσει απαντήσεις

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Δύο άνδρες και δύο γυναίκες από το Λίχτενσταϊν, που βρέθηκαν νεκροί αυτήν την εβδομάδα, ήταν όλοι τους μέλη της ίδιας οικογένειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας 41 ετών βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική πλευρά της όχθης του ποταμού Ρήνου, κοντά στη Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Λίχτενσταϊν.

Τι διαπιστώθηκε για την υπόθεση στο Λίχτενσταϊν

Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, στα νότια της Βαντούζ, ο οποίος απολύθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα λόγω παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.

Η αστυνομία βρήκε στη συνέχεια νεκρούς έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών, σε ένα διαμέρισμα της Βαντούζ. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι γονείς και η αδελφή του δημοτικού υπαλλήλου.

Οι αρχές θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

