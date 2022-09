Επαναστατικά τατουάζ: Αλλάζουν χρώμα όταν αλλάζουν τα επίπεδα σακχάρου

Στην πλειονότητα των περιστάσεων, τα τατουάζ είναι συμβολισμοί που γίνονται για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Ωστόσο, οι επιστήμονες στη Γερμανία δημιούργησαν ένα body art που μπορεί να αποδειχτεί σπουδαιότερο από το πιο σημαντικό μήνυμα, ακόμη και σωτήριο.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον χημικό μηχανικό Αλί Γέτιζεν από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, προτείνουν ενδοδερμικά τατουάζ που αλλάζουν χρώμα, προσαρμοζόμενα οπτικά στα μεταβαλλόμενα επίπεδα του pH, τη γλυκόζη και αλβουμίνη στο αίμα, επιτρέποντας στους ασθενείς να ελέγχουν την κατάστασή τους χωρίς καθυστερήσεις ή τη χρήση με μη πρακτικά εξαρτήματα.

Τα πρακτικά αυτά τατουάζ που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2019 στην επιστημονική επιθεώρηση της γερμανικής χημικής εταιρείας, Angewandte Chemie, θα επιτρέπουν στους ανθρώπους με διαβήτη ή νεφροπάθειες να τσεκάρουν τις τιμές τους χωρίς να παίρνουν διαρκώς δείγματα αίματος.

This is pretty impressive!



Dermal Tattoo Biosensors for Colorimetric Metabolite Detectionhttps://t.co/q5NZLVtLfW pic.twitter.com/Ye2V1Vz2qw