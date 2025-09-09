ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: «Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή τους» - Το Ισραήλ για τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι ισραηλινές φυλακές δεν παρέχουν στους κρατούμενους τροφή που να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και διέταξε τη βελτίωσή τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: «Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή τους» - Το Ισραήλ απαντά για τις συνθήκες σίτισης των Παλαιστίνιων κρατουμένων Facebook Twitter
O Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (δεξιά)/Φωτογραφία: EPA
0

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τις δηλώσεις του έκανε έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον τόπο της επίθεσης που σημειώθηκε το ίδιο πρωί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ από δύο Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι Ισραηλινών. Οι δράστες σκοτώθηκαν επιτόπου.

«Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των εχθρών μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης αποτελούν κομμάτι του πολέμου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή δύο ισραηλινών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έκρινε ότι οι φυλακές δεν παρέχουν στους κρατούμενους τροφή που να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Επεσήμανε δε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η μείωση των μερίδων λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ οι μαρτυρίες πρώην ομήρων της Χαμάς δείχνουν ότι ο τρόπος μεταχείρισης των Παλαιστίνιων κρατουμένων μπορεί να επηρεάζει και τις συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Η αξία μιας κοινωνίας φαίνεται, μεταξύ άλλων, από το πώς φέρεται στους φυλακισμένους της», σημείωσε το δικαστήριο.

Ο Μπεν Γκβιρ, από την πλευρά του, κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι «χαλαρώνει τις συνθήκες κράτησης για τρομοκράτες και δολοφόνους», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. «Οι συνθήκες θα παραμείνουν όπως είναι, καθώς αυτό ενισχύει την αποτροπή», είπε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τον Ιούλιο, είχε δηλώσει μέσω X πως ένας από τους βασικούς του στόχους ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας είναι η αυστηροποίηση των συνθηκών για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους – παρά τις αντιρρήσεις της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, ο οποίος επιτέθηκε στους δικαστές. «Την ώρα που οι όμηροι λιμοκτονούν στα υπόγεια τούνελ, δύο δικαστές απαιτούν βελτίωση της διατροφής για τους χειρότερους τρομοκράτες», ανέφερε σε οργισμένο μήνυμα στο Telegram την Κυριακή.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δημοκσόπηση - ανατροπή στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί αγαπούν τον σοσιαλισμό και απορρίπτουν τον καπιταλισμό

Διεθνή / Δημοσκόπηση - ανατροπή στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί αγαπούν τον σοσιαλισμό και απορρίπτουν τον καπιταλισμό

Νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ προτιμούν τον σοσιαλισμό έναντι του καπιταλισμού – Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του κόμματος;
LIFO NEWSROOM
Βασανιστήρια, σκλάβοι και τεράστια κέρδη: Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από τα κέντρα απάτης της Μιανμάρ

Διεθνή / Βασανιστήρια, σκλάβοι και τεράστια κέρδη: Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από τα κέντρα απάτης της Μιανμάρ

H αλήθεια πίσω από το ΚΚ Παρκ και άλλες παράνομες εγκαταστάσεις στη Μιανμάρ - Πώς οι εγκληματικές συμμορίες εκμεταλλεύονται τους σκλάβους για απάτες και τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
«Δεν με νοιάζει αν είναι έγκλημα πολέμου»: Ο Βανς υπερασπίζεται το φονικό drone strike στην Καραϊβική

Διεθνή / «Δεν με νοιάζει αν είναι έγκλημα πολέμου»: Ο Βανς υπερασπίζεται το φονικό drone strike στην Καραϊβική

Σχολιάζοντας κατά πόσο η αμερικανική επιχείρηση στην Καραϊβική, όπου drone κατέστρεψε ταχύπλοο, σκοτώνοντας έντεκα Βενεζουελάνους, συνιστά έγκλημα πολέμου, ο Βανς απάντησε «Δεν με νοιάζει πώς το αποκαλείτε» «I don’t give a sh*t what you call it»
LIFO NEWSROOM
Σκηνικό πραξικοπήματος στην Τουρκία: Δακρυγόνα και χάος έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Διεθνή / Σκηνικό πραξικοπήματος στην Τουρκία: Δακρυγόνα και χάος έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Δραματικές εξελίξεις στην Τουρκία: Η αστυνομία επιτίθεται σε διαδηλωτές του CHP έξω από τα κεντρικά γραφεία στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω δικαστικών αποφάσεων που απειλούν να διαλύσουν το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
 
 