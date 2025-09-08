ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

​Πάνω από 1.200 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπογράφουν δέσμευση κατά της συνενοχής στη Γάζα

Η διακήρυξη εμπνέεται από το παράδειγμα κινηματογραφιστών που, κατά την περίοδο του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, είχαν αρνηθεί να προβάλλουν τις ταινίες τους εκεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
​Πάνω από 1.200 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπογράφουν δέσμευση κατά της συνενοχής στη Γάζα Facebook Twitter
0

Σε μια ιστορική πρωτοβουλία, περισσότεροι από 1.200 κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας υπέγραψαν δέσμευση να μην συνεργάζονται με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα, καταγγέλλοντας γενοκτονία και απαρτχάιντ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η «Film Worker Pledge to End Complicity» παρουσιάστηκε ως απάντηση στο κάλεσμα Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών, που ζητούν από τη διεθνή βιομηχανία του θεάματος να «κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» ώστε να σταματήσει τη συνενοχή στη βία στη Γάζα.

Οι συνυπογράφοντες δηλώνουν ότι απορρίπτουν «τη σιωπή, τον ρατσισμό, τον φανατισμό και την απανθρωποποίηση» και δεσμεύονται να μην προβάλλουν έργα τους, να μην εμφανίζονται ή να συνεργάζονται με ισραηλινά φεστιβάλ, κινηματογράφους, τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής που θεωρούνται εμπλεκόμενες σε πολιτικές γενοκτονίας και απαρτχάιντ.

Διεθνείς υπογραφές

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται παγκοσμίου φήμης δημιουργοί και ηθοποιοί όπως:

Άβα ΝτιΒερνέι, Άνταμ ΜακΚέι, Μπράιαν Κοξ, Μπράιαν Ίνο, Σίνθια Νίξον, Σούζαν Σαράντον, Τίλντα Σουίντον, Ριζ Άχμεντ, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Ράφαλο, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Τζος Ο’Κόνορ, Λένα Χέντι, Μάικ Λι, Τζούλι Κρίστι, Τζούλιετ Στίβενσον, Ντέμπρα Γουίνγκερ, Χάβιερ Μπαρδέμ.

Ανάμεσά τους και Έλληνες δημιουργοί, με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο να συγκαταλέγεται στη λίστα.

Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας

Η διακήρυξη εμπνέεται από το παράδειγμα κινηματογραφιστών που, κατά την περίοδο του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, είχαν αρνηθεί να προβάλλουν τις ταινίες τους εκεί. Στο κείμενο γίνεται αναφορά και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο έχει αποφανθεί ότι υπάρχει «βάσιμος κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα» και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ εις βάρος των Παλαιστινίων είναι παράνομα.

«Η υπεράσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους είναι βαθύ ηθικό καθήκον που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», τονίζουν οι συντάκτες της διακήρυξης.

Οι διοργανωτές μιλούν για μια ιστορική στιγμή στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς η δέσμευση σηματοδοτεί στροφή της βιομηχανίας υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για «ένα κάλεσμα ενάντια στη συνενοχή», το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει υποστήριξη από καταξιωμένους επαγγελματίες και θεσμούς της έβδομης τέχνης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ σε Hyundai: «Σεβαστείτε τους νόμους μας!» - Διεθνής κρίση και 22 δισ. σε κίνδυνο

Διεθνή / Τραμπ σε Hyundai: «Σεβαστείτε τους νόμους μας» - Διεθνής κρίση και 22 δισ. σε κίνδυνο

Ο Τραμπ καλεί τις πολυεθνικές να σεβαστούν τους μεταναστευτικούς νόμους των ΗΠΑ μετά από μαζική έφοδο σε εργοστάσιο της Hyundai. Μπορεί η πολιτική του να βλάψει τις ξένες επενδύσεις;
LIFO NEWSROOM
YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Διεθνή / Βρετανία: YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Ο Άντονι Στάιλς, διαδηλωτής κατά των μεταναστών και YouTuber, αποκαλύφθηκε ως καταδικασμένος παιδόφιλος με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλική κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσης – Σήμερα η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης

Διεθνή / Γαλλία: Η κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσης – Σήμερα η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης

Η ψηφοφορία αφορά το σχέδιο για περιορισμό των δημοσίων δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο για να καθησυχάσει τις αγορές και να περιορίσει το έλλειμμα
LIFO NEWSROOM
Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Διεθνή / Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα
LIFO NEWSROOM
Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Διεθνή / Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποσχέθηκε να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες
LIFO NEWSROOM
 
 