​Πάνω από 1.200 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπογράφουν δέσμευση κατά της συνενοχής στη Γάζα

Σε μια ιστορική πρωτοβουλία, περισσότεροι από 1.200 κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας υπέγραψαν δέσμευση να μην συνεργάζονται με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα, καταγγέλλοντας γενοκτονία και απαρτχάιντ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η «Film Worker Pledge to End Complicity» παρουσιάστηκε ως απάντηση στο κάλεσμα Παλαιστίνιων κινηματογραφιστών, που ζητούν από τη διεθνή βιομηχανία του θεάματος να «κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» ώστε να σταματήσει τη συνενοχή στη βία στη Γάζα.

Οι συνυπογράφοντες δηλώνουν ότι απορρίπτουν «τη σιωπή, τον ρατσισμό, τον φανατισμό και την απανθρωποποίηση» και δεσμεύονται να μην προβάλλουν έργα τους, να μην εμφανίζονται ή να συνεργάζονται με ισραηλινά φεστιβάλ, κινηματογράφους, τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής που θεωρούνται εμπλεκόμενες σε πολιτικές γενοκτονίας και απαρτχάιντ.

Διεθνείς υπογραφές

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται παγκοσμίου φήμης δημιουργοί και ηθοποιοί όπως:

Άβα ΝτιΒερνέι, Άνταμ ΜακΚέι, Μπράιαν Κοξ, Μπράιαν Ίνο, Σίνθια Νίξον, Σούζαν Σαράντον, Τίλντα Σουίντον, Ριζ Άχμεντ, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Ράφαλο, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Τζος Ο’Κόνορ, Λένα Χέντι, Μάικ Λι, Τζούλι Κρίστι, Τζούλιετ Στίβενσον, Ντέμπρα Γουίνγκερ, Χάβιερ Μπαρδέμ.

Ανάμεσά τους και Έλληνες δημιουργοί, με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο να συγκαταλέγεται στη λίστα.

Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας

Η διακήρυξη εμπνέεται από το παράδειγμα κινηματογραφιστών που, κατά την περίοδο του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, είχαν αρνηθεί να προβάλλουν τις ταινίες τους εκεί. Στο κείμενο γίνεται αναφορά και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο έχει αποφανθεί ότι υπάρχει «βάσιμος κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα» και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ εις βάρος των Παλαιστινίων είναι παράνομα.

«Η υπεράσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους είναι βαθύ ηθικό καθήκον που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», τονίζουν οι συντάκτες της διακήρυξης.

Οι διοργανωτές μιλούν για μια ιστορική στιγμή στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς η δέσμευση σηματοδοτεί στροφή της βιομηχανίας υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για «ένα κάλεσμα ενάντια στη συνενοχή», το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει υποστήριξη από καταξιωμένους επαγγελματίες και θεσμούς της έβδομης τέχνης.