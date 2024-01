Εντείνονται οι μάχες στη νότια Γάζα- Γιατροί και ασθενείς εγκαταλείπουν τα νοσοκομεία

Για πολλοστή φορά σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τα νοσοκομεία της Γάζας με την ανταπόκριση από την περιοχή να είναι άκρως αποκαρδιωτική.

Στη νέα έκκλησή τους οι αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξέφρασαν σήμερα ανησυχία σχετικά με την πιθανή κατάρρευση της παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στη νότια και κεντρική Γάζα την στιγμή, που ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται ακατάπαυστα. Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ εκατοντάδες μέλη ιατρικού προσωπικού και ασθενείς έχουν εγκαταλείψει τα νοσοκομεία στην περιοχή της Γάζας προκειμένου να σώσουν τις ζωές τους. Προσθέτουν δε πως μόνο περίπου ένα τρίτο των νοσοκομείων της Γάζας είναι ακόμα λειτουργικό με κάποιον τρόπο και ορισμένα από αυτά μόνο εν μέρει.

ΠΟΥ για νοσοκομεία στη Γάζα: Μεγάλος κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό

«Αυτό που βλέπουμε είναι στ' αλήθεια ανησυχητικό γύρω από το νοσοκομείο Αλ Άκσα και μια αύξηση των εχθροπραξιών πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας και πολύ κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ», είπε ο Σον Κέισι, ο συντονιστής των ιατρικών ομάδων αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων του ΠΟΥ στη Γάζα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω βιντεοδιάσκεψης στη Γενεύη. «Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτές τις ιατρικές εγκαταστάσεις. Πρέπει πάση θυσία να προστατευθούν. Αυτή είναι η τελευταία γραμμή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας που έχει η Γάζα. Από τα βόρεια ως τα νότια χάνονται το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενείς διακινδυνεύουν σήμερα τη ζωή τους για να εισαχθούν σε νοσοκομεία στην νότια πόλη Χαν Γιουνίς εξαιτίας των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Στη διάρκεια επίσκεψης στο Αλ Άκσα, στην κεντρική Γάζα, πριν από δύο ημέρες ο Σον Κέισι διαπίστωσε ότι 70% του προσωπικού είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους. Όπως ανέφερε επίσης, την ίδια νύχτα εκατοντάδες ασθενείς σε αρκετά καλή κατάσταση για να μπορούν να φύγουν, εγκατέλειψαν κι εκείνοι το νοσοκομείο.

Sean Casey, a World Health Organization official, describes the chaos at the Al-Aqsa Hospital in the Gaza Strip and urged for more protection for medical centers pic.twitter.com/WIrmuITmFq — Reuters (@Reuters) January 8, 2024

Πληροφόρησε ακόμα πως πολλοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς κατέφυγαν μαζί με τους ήδη εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας που έχουν στριμωχτεί σε καταφύγια στο νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Και εκεί-όπως υπογράμμισε-υπάρχει μόνο ένας γιατρός για περισσότερους από 100 εγκαυματίες.

«Αυτό που συνεχίζουμε να βλέπουμε είναι το σύστημα υγείας να ταλανίζεται, εργαζόμενοι στον χώρο υγείας να μη μπορούν να πάνε στον χώρο εργασίας τους να φροντίσουν τους ασθενείς επειδή φοβούνται για τη ζωή τους. Ασθενείς και οι οικογένειές τους που φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο γιατί μπορεί να σκοτωθούν καθ΄οδόν. Βλέπουμε το σύστημα υγείας να καταρρέει με πολύ γοργό ρυθμό».

The team of @WHO visited the Al-Aqsa hospital in Gaza earlier this week. The situation there is critical: patients have to be treated right on the floor. According to @WHO Emergency Medical Team Coordinator Sean Casey, the hospital is operating with about 30% of the staff. pic.twitter.com/EWfvYF1AXp — UN News (@UN_News_Centre) January 9, 2024

Επίσης ο Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, είπε κατά την ίδια ενημέρωση ότι καθίσταται δυσκολότερο για τον ΠΟΥ να παραδίδει ιατροφαρμακευτικό υλικό εντός της Γάζας.

Today, @WHO cancelled a planned mission to Al-Awda hospital and the central drug store in northern #Gaza for the fourth time since 26 Dec because we did not receive deconfliction and safety guarantees.



The mission planned to move urgently needed medical supplies to sustain the… pic.twitter.com/6v09rPbBb1 — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) January 7, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters