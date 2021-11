Ο φωτογράφος Jock Sturges παραδέχτηκε την ενοχή του σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μαθήτριας.

Ο φωτογράφος, γνωστός για τις εικόνες γυμνών εφήβων, ομολόγησε την ενοχή του για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης μαθήτριας στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν εκείνος ήταν δάσκαλος σε ιδιωτικό οικοτροφείο στη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο πρώην δάσκαλος του Northfield Mount Hermon, John «Jock» Sturges, 74 ετών σήμερα, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή μετά την παραδοχή της ενοχής του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Franklin για την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιού κάτω των 16 ετών, όπως ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα του Northwestern.

O Sturges, που τώρα ζει στο Σιάτλ, έλαβε εντολή από τον δικαστή να υποβληθεί σε θεραπεία ως σεξουαλικός παραβάτης και να μείνει μακριά από το θύμα.

Ο φωτογράφος ήταν 28 ετών όταν συνάντησε το κορίτσι το 1975.

Το θύμα πήγε για πρώτη φορά στον Sturges όταν ήταν «μοναχική, συνεσταλμένη και δεν είχε κάνει πολλούς φίλους», είπε ο εισαγγελέας Frederic Bartmon στο δικαστήριο, σύμφωνα με το The Recorder of Greenfield.

Συμφώνησαν να τη φωτογραφήσει και τότε ο Sturges την έπεισε να ποζάρει τόπλες. Ακολούθησαν γυμνές φωτογραφίες και σεξουαλική συνεύρεση των δύο στο σκοτεινό του θάλαμο, όπου εμφάνιζε τις φωτογραφίες του αλλά και στο δάσος, είπε ο εισαγγελέας.

Ο δικαστής ρώτησε τον Sturges, εάν συμφωνούσε με όσα ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα και ο φωτογράφος απάντησε ότι δεν αισθανόταν για τίποτα από αυτά άβολα.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι «η μνήμη μου, στα 74 μου, δεν είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα να είναι».

Το θύμα, που εμφανίστηκε στην ακρόαση της Δευτέρας μέσω βίντεο, μίλησε για την επίδραση που είχε πάνω της η σχέση της με τον Sturges.

«Για πολύ καιρό, πολλές δεκαετίες, αρνιόμουν να παραδεχτώ ότι αυτό που πίστευα ότι ήθελα όταν ήμουν 14 ετών, αποδείχτηκε μια παρατεταμένη μορφή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης», είπε.

«Όσο παρέμεινα στο Northfield Mount Hermon, διαλύθηκα. Είχα πλήρη νευρικό κλονισμό, υπέφερα από ακραία αποπροσωποποίηση και άγχος, σε σημείο που δεν μπορούσα να λειτουργήσω στο σχολείο ή στην κοινωνία».

Ο Sturges είχε αρχικά κατηγορηθεί το 2017 για βιασμό, αλλά κατάφερε να μειώσει τις κατηγορίες.

Οι φωτογραφίες του Sturges έχουν εμφανιστεί σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο και έχουν δημοσιευτεί αρκετά βιβλία με τη δουλειά του. Πολλοί είναι αυτοί, ωστόσο, που βλέπουν τις εικόνες του σαν παιδική πορνογραφία.

Οι ομοσπονδιακές αρχές στην Καλιφόρνια διεξήγαγαν έρευνα για παιδική πορνογραφία το 1990, αλλά το δικαστήριο αρνήθηκε να τον κατηγορήσει, ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Εκείνος υπερασπίστηκε το έργο του. «Είναι απλά μια γιορτή της ομορφιάς», είπε για τις φωτογραφίες του σε μια συνέντευξη στο Associated Press το 1997, όταν η χριστιανική ομάδα Focus on the Family έκανε εκστρατεία για την απαγόρευση των βιβλίων του στην Πενσυλβάνια.

«Επαινούμε το θύμα για το θάρρος της να εμφανιστεί και να αποκαλύψει την ανάρμοστη συμπεριφορά του κατηγορούμενου», δήλωσε ο εισαγγελέας του Northwestern, Ντέιβιντ Σάλιβαν.

«Ευτυχώς, το πέρασμα του χρόνου δεν εμπόδισε την Κοινοπολιτεία να θεωρήσει τον κατηγορούμενο υπεύθυνο για τα εγκλήματά του και να επιτύχει κάποιο μέτρο δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση».

Με πληροφορίες του AP