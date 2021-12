Εμφανώς αδυνατισμένως εμφανίστηκε σε φωτογραφίες αυτής της εβδομάδας που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ προήδρευσε της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας συνηθίζεται να κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τη νέα χρονιά.

Ο 37χρονος ηγέτης, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, χάνει διαρκώς κιλά τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας σενάρια για την κατάσταση της υγείας του.



Ωστόσο, αρχές τής χώρας διαμηνύουν πως ο Κιμ είναι υγιής και απλώς τρώει λιγότερο «για το καλό της χώρας του» που βρίσκεται εν μέσω σοβαρής επισιτιστικής κρίσης.

