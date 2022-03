«Έμαθα από το Twitter πως ήταν νεκροί»: Ο 43χρονος που έχασε σύζυγο και δύο παιδιά στο Ιρπίν μιλά στους ΝΥΤ

Γνωρίστηκαν στο γυμνάσιο. Έγιναν ζευγάρι χρόνια μετά όταν συναντήθηκαν ξανά σε κλαμπ. Παντρεύτηκαν το 2001. Ζούσαν στα περίχωρα του Κιέβου, σε ένα διαμέρισμα με τα δύο τους παιδιά και τους δύο τους σκύλους, Μπενζ και Κέικ. Εκείνη λογίστρια που είχε μόλις γυρίσει από ένα ταξίδι στη Γεωργία, εκείνος προγραμματιστής. Είχαν ένα μινιβάν και μοιράζονταν με φίλους ένα εξοχικό. Με λίγα λόγια, μια κοινή οικογένεια της Ουκρανίας.



Και μετά ήρθε ο πόλεμος.

Οι εικόνες με τα νεκρά σώματα που κείτονταν σε ένα σπαρμένο με συντρίμμια δρόμο, δίπλα από ένα μνημείο για τα θύματα του Β'ΠΠ, έκαναν το γύρο του κόσμου. Ο Σέρχι Περεμπιίνις έμαθε για το θάνατο της οικογένειάς του μέσω Twitter, στις αναρτήσεις φίλων και γνωστών.

Ο 43χρονος πατέρας προσπάθησε να εντοπίσει την οικογένειά του. Στο πρώτο τηλεφώνημα, αρχικά στο κινητό της συζύγου του, δεν απάντησε κανείς. Τα κινητά των παιδιών του, βουβά. Περίπου μισή ώρα μετά, είδε στο Twitter για μια οικογένεια που είχε χάσει τη ζωή της σε αεροπορική επιδρομή, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το Ιρπίν.

«Αναγνώρισα τις βαλίτσες και έτσι κατάλαβα» λέει ο 43χρονος στους New York Times.

Ο 43χρονος ήταν στο Ντονέτσκ για να φροντίσει τη μητέρα του που είχε κορωνοϊό, κι έτσι γλίτωσε από τη βόμβα που σκότωσε τη σύζυγο και τα παιδιά τους - Φωτ.: ΝΥΤ



Η Τατιάνα και τα δύο τους παιδιά, 18 και 9 χρόνων, σκοτώθηκαν καθώς προσπαθούσαν να αποδράσουν από το εμπόλεμο Ιρπίν, όταν μια βόμβα έπληξε την περιοχή.

Η μόνη φορά που ξεσπά σε κλάματα ο 43χρονος, είναι όταν θυμάται να λέει στη σύζυγό του, στο τελευταίο τους τηλεφώνημα, πως λυπόταν που δεν ήταν μαζί τους.

«Της είπα "συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να σε υπερασπιστώ. Έπρεπε να φροντίσω ένα άτομο (σ.σ τη μητέρα του) που σημαίνει πως δεν μπορώ να σας προστατεύσω". Μου είπε, μη στενοχωριέσαι, θα τα καταφέρω να φύγω».

