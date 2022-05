Ο Έλον Μασκ προτιμά έναν «λιγότερο διχαστικό» προεδρικό υποψήφιο από τον Τραμπ

O Έλον Μασκ ξεκαθάρισε ότι, παρά το γεγονός ότι επιθυμεί το Twitter να άρει τον μόνιμο αποκλεισμό του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο στην προοπτική διεκδίκησης της προεδρίας το 2024.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times, είπε ότι η απόφαση του Twitter για την απαγόρευση της πρόσβασης στον Τραμπ «δεν ήταν ηθική», ενώ δίνοντας συνέχεια στις δηλώσεις του, με μία ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης, διευκρίνισε ότι δεν υποστηρίζει τον Τραμπ ως προεδρικό υποψήφιο.

«Παρά το γεγονός ότι νομίζω πως ένας λιγότερο διχαστικός υποψήφιος θα ήταν καλύτερος το 2024, έχω την άποψη ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποκατασταθεί στο Twitter», ανέφερε.

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter