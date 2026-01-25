Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»

Προς τις βορειοανατολικές ΗΠΑ κατευθύνεται- αφού προηγουμένως έπληξε πολλές Πολιτείες στα κεντρικά και τα νότια- η μεγάλη χιονοθύελλα.
Λόγω της ακραίας χειμερινής κακοκαιρίας που έφερε χιόνια στις ΗΠΑ, χωρίς ρεύμα, έμειναν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται και μαζικές ακυρώσεις αεροπορικών δρομολογίων.
Η χιονοθύελλα, που από ορισμένους μετεωρολόγους θεωρείται μια από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, συνοδεύεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σφοδρές χιονοπτώσεις και σχηματισμό πάγου, με δυνητικά «καταστροφικές» συνέπειες, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία NWS.
«Τα επακόλουθα του χιονιού και του παγετού θα γίνονται αισθητά μέχρι την επόμενη εβδομάδα» και οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές θα είναι επικίνδυνες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, προειδοποίησε.
Περίπου 900.000 κατοικίες και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ρεύμα σήμερα το απόγευμα (στις 19.00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στις νότιες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.
ΗΠΑ: Προς τα πού κινείται τώρα η κακοκαιρία
Το μέτωπο κατευθύνεται τώρα προς τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις στις μεγάλες πόλεις κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Ένα στρώμα χιονιού αρκετών εκατοστών κάλυπτε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους της Ουάσινγκτον, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τουλάχιστον 20 Πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της άφιξης της χιονοθύελλας.
«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της θύελλες. Μείνετε ασφαλείς, κρατηθείτε ζεστοί!» προέτρεψε τους πολίτες ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.
Πολλά μεγάλα αεροδρόμια όπως αυτά της Ουάσινγκτον, της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, μέσα στο Σαββατοκύριακο ακυρώθηκαν περίπου 15.000 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ και χιλιάδες άλλες καταγράφουν καθυστερήσεις.
Στο Χιούστον του Τέξας, που ακόμη θυμάται τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν εκατομμύρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν, όμως οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.
«Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε», εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Γουίτμιρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, καθώς απόψε η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν και θα σχηματιστεί πάγος.
Τα σχολεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.
Οι αρχές προειδοποιούν εξάλλου ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C.
ΗΠΑ: «Οι πολίτες είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»
Για την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ και τα ποιοτικά στοιχεία του ακραίου χιονιά, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews ο Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος του Fox New York, Νικ Γκρέγκορι. Ακολουθούν οι δηλώσεις στην Αδαμαντία Λιόλου:
- Αδαμαντία Λιόλου: Πού περιμένετε χιονοθύελλα και μπορείτε να μας πείτε την ποσότητα του χιονιού που περιμένετε;
- Νικ Γκρέγκορι: Χιόνι θα πέσει στις μεγάλες πόλεις, στην Ουάσιγκτον, στη Φιλαδέλφεια, θα δούμε 6-10 ίντσες χιονιού που προφανώς είναι μεγάλη ποσότητα , αλλά τι πρόβλημα είναι ότι πάνω στο στρωμένο χιόνι θα πέσει βροχή και θα παγώσει, θα δημιουργηθεί μια συμπαγή στρώση πάγου. Έπειτα, πιο βόρεια στη Νέα Υόρκη, θα πέσει μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού 8-12 ίντσες χιονιού και θα πέσει πάνω σε πάγο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά , στη Βοστώνη θα δούμε προφανώς 1 πόδι χιονιού ή λίγο παραπάνω. Οι περιοχές μέσα στις πόλεις, βόρεια που το κρύο είναι περισσότερο θα καλυφτούν όλες με χιόνι , η ποσότητα θα είναι μέχρι 15- 18 ίντσες.
- Αδαμαντία Λιόλου: Γιατί αυτή η κακοκαιρία θεωρείται ιστορική;
- Νικ Γκρέγκορι: Για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή πλήττει τεράστια περιοχή, η ποσότητα του χιονιού και του πάγου επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό εινσι το πρώτο. Οδηγεί σε χάος στις μετακινήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις. Ειδικά οι πόλεις στα βορειοανατολικά, στις ανατολικές ακτές , έχουν να δουν κακοκαιρία όπως αυτή εδώ και δέκα χρόνια. Ο χειμώνας τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ βαρύς. Επομένως, οι άνθρωποι έχουν να ζήσουν κάτι τέτοιο για σχεδόν μια δεκαετία.
- Αδαμαντία Λιόλου: Αρκετές Πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης…
- Νικ Γκρέγκορι: Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται, τρέχουν στα παντοπωλεία και φυσικά το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται είναι το ψωμί και το γάλα και τα αυγά. Δεν συνιστώνται οι μετακινήσεις και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση να βοηθά τις τοπικές διοικήσεις, τις πόλεις και τις κωμοπόλεις να διαχειριστούν την έκτακτη κατάσταση. Είμαι στο Χιούστον αναμένουμε να υπάρχει πάγο και βροχή που θα παγώσει. Ήταν ενδιαφέρον , όταν έφτασα χθες, μας ειδοποίησαν ότι όλα έκλειναν στις εννέα χθες το βράδυ, δεν κυκλοφορούσαν λεωφορεία, τα εστιατόρια έκλεισαν γιατί υπήρχε ο φόβος ότι οι δρόμοι θα καλυφθούν με πάγο.