Κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 670.000 σπίτια, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Περισσότερα από 670.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί, ενώ οι ακυρώσεις πτήσεων πλησιάζουν τις 10.000, καθώς ισχυρή χειμερινή καταιγίδα κινείται από το Τέξας προς τα βορειοανατολικά.

Το μεγαλύτερο βάρος των διακοπών ηλεκτροδότησης καταγράφεται στις πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα, όπου σε καθεμιά οι πελάτες χωρίς ρεύμα ξεπερνούν τους 100.000. Η κακοκαιρία έφερε χιόνι και παγωμένη βροχή, επιβαρύνοντας δίκτυα και μετακινήσεις, σύμφωνα με την πλατφόρμα PowerOutage.com.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας «σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για σειρά πολιτειών, μεταξύ των οποίων Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την εξέλιξη και κάλεσε τους πολίτες να «μείνουν ασφαλείς και ζεστοί».

Συνολικά, 17 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Στο μέτωπο των αερομεταφορών, ο ιστότοπος FlightAware καταγράφει πάνω από 9.990 ακυρώσεις για σήμερα, ενώ πάνω από 4.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί το Σάββατο. Οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν συχνά για αλλαγές σε δρομολόγια και πιθανές νέες ακυρώσεις.