Ακραία κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Μακαρόνια πάγωσαν στον αέρα, άδεισαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάστηκαν- μετά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων- για μια σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία, η οποία πλήττει τις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, από τις Μεγάλες Πεδιάδες στα κεντρικά έως τις μητροπόλεις της ανατολικής ακτής, συνοδευόμενη από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές»: η χιονοθύελλα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας» προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ.

Ακραία κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Μακαρόνια πάγωσαν στον αέρα

Το κύμα ψύχους που διέρχεται από τη Μινεσότα, προκάλεσε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα, Παρασκευή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με μακαρόνια που παγώνουν σχεδόν στιγμιαία όταν «αφήνονται» στον αέρα.

Μάλιστα, σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και απεικονίζει με οπτικό τρόπο τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες στο εξωτερικό» κάτω των -18 βαθμών Κελσίου, είπε ο Μόι.

Ακραία κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Άδεισαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Στο Τέξας, πολλοί θυμήθηκαν τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

«Αυτήν τη φορά, έχω μία γεννήτρια, είμαι έτοιμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κλίντον Μουρ, από έναν χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Χιούστον. «Δεν πιστεύω πως θα είναι χειρότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να είναι».

Κάτοικοι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποίησε.

Ωστόσο, από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να διατυπώσει εκ νέου τον σκεπτικισμό του σχετικά με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

«Ένα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.