Ελβετία-Νταβός: Οι διοργανωτές ξεκινούν έρευνα για τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου με τον Έπσταϊν

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ανακοίνωσαν την έναρξη μιας εσωτερικής έρευνας με επίκεντρο τις διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Μπέργκε Μπρέντε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο είχε συναντήσει σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Οι διοργανωτές του Φόρουμ, στο οποίο συναντώνται κάθε χρόνο οι οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές ελίτ στο χειμερινό θέρετρο του Νταβός, θέλουν να «αποσαφηνίσουν» τις διασυνδέσεις του Μπρέντε, την ώρα που τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων εμφανίζονται στα έγγραφα που προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Επομένως, ζήτησαν από την επιτροπή τους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο να ξεκινήσει «μία ανεξάρτητη έρευνα», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

