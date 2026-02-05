ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βασίλισσα Καμίλα: «Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν;» - Η ερώτηση που αγνόησε σε εμφάνισή της

Το άβολο περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο πρίγκιπας Έντουαρντ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο που αφορά τον αδελφό του, Άντριου

The LiFO team
The LiFO team
Βασίλισσα Καμίλα: «Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν;» - Η ερώτηση που αγνόησε σε εμφάνισή της Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου βασίλισσα Καμίλα / EPA
0

Η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκε αντιμέτωπη με ερωτήσεις σχετικά με τη στάση της βασιλικής οικογένειας απέναντι στην έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα θύματά του.

Μετά την εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, σε έγγραφα που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από το αρχείο Έπσταϊν, η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δέχεται αυξημένες πιέσεις για το ζήτημα.

Η βασίλισσα Καμίλα, την Τετάρτη επισκέφτηκε το δημοτικό σχολείο «Christ Church» στο Λονδίνο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης για την εθνική χρονιά ανάγνωσης.

Ωστόσο τη στιγμή που κατέβαινε από το αυτοκίνητό της, δημοσιογράφος τη ρώτησε αν η βασιλική οικογένεια θα βοηθήσει την έρευνα για τον Έπσταϊν και αν έχει κάποιο μήνυμα για τα θύματά του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το ITV News, ακούγεται ο ρεπόρτερ να λέει: «Καλημέρα, Μεγαλειοτάτη. Θα βοηθήσει η βασιλική οικογένεια την έρευνα για τον Έπσταϊν; Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματά του;».

Η 77χρονη όμως αγνόησε τις ερωτήσεις και κατευθύνθηκε απευθείας στο εσωτερικό του σχολείου, χαιρετώντας τους υποδεχόμενους.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Έντουαρντ, ο οποίος έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων.

Μιλώντας στο CNN, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των κυβέρνησης, τόνισε ότι «είναι πάντα σημαντικό να θυμόμαστε τα θύματα».

Παράλληλα, τον Ιανουάριο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δέχθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Σκωτία, τις οποίες επίσης αγνόησαν.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασιλιάς Κάρολος: «Φτάνει» - Η υπομονή του τελείωσε μετά τις νέες αποκαλύψεις για πρίγκιπα Άντριου και Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Φτάνει» - Η υπομονή του τελείωσε μετά τις νέες αποκαλύψεις για πρίγκιπα Άντριου και Έπσταϊν

Πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας αναφέρουν ότι στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων η ανοχή του βρετανού μονάρχη τελείωσε - Ο πρίγκιπας Άντριου αποχώρησε μέσα στη νύχτα από το σπίτι του στο Royal Lodge
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Άντριου: Η Σάρα Φέργκιουσον πήγε τις κόρες τους για δείπνο με τον Έπσταϊν μετά την αποφυλάκισή του

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Η Σάρα Φέργκιουσον πήγε τις κόρες τους για δείπνο με τον Έπσταϊν μετά την αποφυλάκισή του

Τα email στάλθηκαν πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ο οποίος εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης, μεταξύ άλλων για απόπειρα εμπλοκής ανηλίκου σε πορνεία
THE LIFO TEAM
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ

Διεθνή / «Ρωτήστε τον Όμηρο»: Αντιδράσεις στα social μετά την επίθεση Μασκ σε Νόλαν και Νιόνγκο για την Οδύσσεια

Χρήστες στα social επισημαίνουν πως το να επιλέγεις μια «όμορφη μαύρη γυναίκα δεν αντιβαίνει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή» σε αυτά που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
«Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

Διεθνή / «Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

«Η σχέση με την Κίνα και με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετική, και οι δύο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι είχε δεχτεί πρόταση αμοιβής 10.000 δολαρίων για να χορέψει σε ιδιωτικό πάρτι στην κατοικία του Έπσταϊν - Της είπε ότι θα πληρωνόταν επιπλέον και την πίεσαν να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί τους
THE LIFO TEAM
 
 