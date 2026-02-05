ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πόσο εκτενής ήταν η σχέση του Μάντελσον με τον Έπσταϊν

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΙΤΕΡ ΜΑΝΤΕΛΣΟΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και είπε πως λυπάται που διόρισε ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Στάρμερ είπε πως δεν ήξερε πόσο στενή ήταν η σχέση του Μάντελσον με τον Έπσταϊν όταν τον διόρισε στη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του 2024.

Τι ανέφερε ο Στάρμερ

Ο Στάρμερ δήλωσε ακόμα πως πρέπει επίσης να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην δημοσιοποιήσει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Έπσταϊν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

«Θέλω να πω αυτό (στα θύματα): λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτείται από τη Βουλή των Λόρδων μετά τη διαρροή email

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτείται από τη Βουλή των Λόρδων μετά τη διαρροή emails

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι ήταν «σωστό» να παραιτηθεί ο Μάντελσον, προσθέτοντας: «Όπως είπε ο πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, ο Πίτερ Μάντελσον απογοήτευσε τη χώρα του»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ

Διεθνή / «Ρωτήστε τον Όμηρο»: Αντιδράσεις στα social μετά την επίθεση Μασκ σε Νόλαν και Νιόνγκο για την Οδύσσεια

Χρήστες στα social επισημαίνουν πως το να επιλέγεις μια «όμορφη μαύρη γυναίκα δεν αντιβαίνει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή» σε αυτά που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
«Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

Διεθνή / «Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

«Η σχέση με την Κίνα και με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετική, και οι δύο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι είχε δεχτεί πρόταση αμοιβής 10.000 δολαρίων για να χορέψει σε ιδιωτικό πάρτι στην κατοικία του Έπσταϊν - Της είπε ότι θα πληρωνόταν επιπλέον και την πίεσαν να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί τους
THE LIFO TEAM
 
 