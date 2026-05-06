Χανταϊός: Προς τα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο - Πώς θα απομακρυνθούν επιβάτες και πλήρωμα

Το πολυτελές ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει καταγραφεί ξέσπασμα του χανταϊού, αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η κατάσταση στο πλοίο έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, καθώς υπάρχουν επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα χανταϊού μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Δύο μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο Βρετανός γιατρός του πλοίου, χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα και επρόκειτο να μεταφερθούν αεροπορικώς με νοσοκομειακό αεροσκάφος στα Κανάρια Νησιά.

Παράλληλα, ακόμη ένα άτομο που συνδέεται με Γερμανό επιβάτη ο οποίος κατέληξε, επρόκειτο επίσης να απομακρυνθεί για νοσηλεία. Οι αρχές εξετάζουν ποιοι ακόμη επιβάτες χρήζουν επείγουσας μεταφοράς από το Πράσινο Ακρωτήριο, όπου το πλοίο είχε ελλιμενιστεί.

Συνολικά, τρεις επιβάτες που ταξίδευαν με το MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους, μετά τον απόπλου του από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα για υπερατλαντικό ταξίδι.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επτά περιστατικά χανταϊού, δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν μία Ολλανδή, η οποία είναι μεταξύ των θυμάτων, και έναν 69χρονο Βρετανό που διακομίστηκε στη Νότια Αφρική για θεραπεία.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι τα περιστατικά συνδέονται με το στέλεχος Andes του ιού, το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή.

Παρά τα περιστατικά, περίπου 149 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν στο πλοίο, υπό αυστηρά μέτρα προστασίας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι το πλοίο θα συνεχίσει την πορεία του προς τα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί το ακριβές λιμάνι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πιθανότεροι προορισμοί είναι η Γκραν Κανάρια ή η Τενερίφη, καθώς διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Μετά την άφιξη, επιβάτες και πλήρωμα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους και θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα, πριν ξεκινήσουν την επιστροφή τους στις χώρες τους.

Όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με ειδικά μέσα μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υγειονομικών.

Με πληροφορίες από BBC