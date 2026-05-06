Ανησυχία για τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο: Έκτακτη μεταφορά δύο μελών του πληρώματος

Ένα μέλος του πληρώματος, το οποίο αρρώστησε μετά από μια υποψία έξαρσης του χανταϊού σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, θα μεταφερθεί με ιατρική διακομιδή, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί σπάνια μετάδοση του θανατηφόρου ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο επί του σκάφους.

Το μέλος του πληρώματος προετοιμάζεται για ιατρική διακομιδή από το MV Hondius μαζί με έναν Ολλανδό συνάδελφό του, υπό την επίβλεψη των ολλανδικών αρχών.

Τα δύο μέλη του πληρώματος χρειάστηκαν «επείγουσα ιατρική φροντίδα» αφού παρουσίασαν αναπνευστικά συμπτώματα, σύμφωνα με το τουριστικό πρακτορείο Oceanwide Expeditions. Οι δύο άνθρωποι θα μεταφερθούν μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Ολλανδία, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τις Κανάριες Νήσους.

Μόλις φτάσουν στις Κανάριες Νήσους, σε λιμάνι που θα καθοριστεί, το ισπανικό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες θα εξεταστούν, θα λάβουν θεραπεία και θα επαναπατριστούν στις αντίστοιχες χώρες τους, σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον ΠΟΥ.

Ανησυχία για τα κρούσματα χανταϊού που εκδηλώθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο

Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται από τον χανταϊό μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους. Ωστόσο, ο ΠΟΥ δήλωσε την Τρίτη ότι υποψιάζεται ότι σημειώθηκαν μεμονωμένα κρούσματα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν σε πολύ στενή επαφή επί του Hondius.

«Πιστεύουμε ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των πολύ στενών επαφών, του συζύγου και της συζύγου, των ατόμων που μοιράζονται καμπίνες», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του τμήματος ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ.

Η Βαν Κέρκοβ έστειλε επίσης ένα άμεσο μήνυμα στους επιβάτες του πλοίου. «Θέλουμε απλώς να ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε με τους διαχειριστές του πλοίου», είπε. «Συνεργαζόμαστε με τις χώρες από τις οποίες κατάγεστε. Σας ακούμε, ξέρουμε ότι φοβάστε».

Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 150 άτομα από 23 χώρες βρίσκονται επί του πλοίου.

Περιορισμένη εξάπλωση μεταξύ στενών επαφών έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες προηγούμενες εστίες του στελέχους Andes, το οποίο εξαπλώνεται στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, και το οποίο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενδέχεται να εμπλέκεται στην παρούσα περίπτωση. Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το «Hondius» απέπλευσε από την Ουσουάια στη νότια Αργεντινή τον Μάρτιο. Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί ότι δεν υπήρχαν αρουραίοι στο πλοίο.

Έχουν εντοπιστεί συνολικά επτά ύποπτα κρούσματα, μεταξύ των οποίων τρία άτομα που έχουν πεθάνει. Δύο από τα κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί ως χανταϊός.

Με πληροφορίες από Guardian