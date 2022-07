Ελάφι πέρασε μέσα από το παρμπρίζ λεωφορείου- Μόλις άνοιξε η πόρτα, «αποβιβάστηκε»

Κάμερες λεωφορείου κατέγραψαν τη στιγμή που ένα ελάφι πέρασε μέσα από το παρμπρίζ του οχήματος και «προσγειώθηκε» δίπλα στην οδηγό.

Η Αλίσα Σάτον οδηγούσε βράδυ το λεωφορείο, στην πόλη Λόουτον της Οκλαχόμα. Στο βίντεο το ελάφι φαίνεται να προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο τη στιγμή που περνά το όχημα, αλλά κάνει ένα άλμα και περνά μέσα από το παρμπρίζ.

«Η πρώτη αντίδρασή μου ήταν “όντως συνέβη αυτό;”», δήλωσε στο CNN η οδηγός. «Του μιλούσα, προσπαθούσα να το ηρεμήσω», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι σταμάτησε, για να κατεβάσει το ελάφι από το λεωφορείο.

«Φοβόμουν ότι θα έτρεχε προς το πίσω μέρος- για να βγει από άλλο παράθυρο- και θα τραυματιζόταν», συμπλήρωσε. Έτσι, άνοιξε την πόρτα και το ελάφι αμέσως «αποβιβάστηκε» από το όχημα. Την ώρα που συνέβησαν όλα αυτά δεν υπήρχαν επιβάτες στο λεωφορείο, ενώ η οδηγός δεν τραυματίστηκε.

A bus driver in the city of Lawton, Oklahoma had quite the surprise when a deer crashed through the front window of the bus. https://t.co/yoNbcFquUe pic.twitter.com/lq49aBxLA8