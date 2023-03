Έκθεση- Βρετανία: Ανησυχητικά τα στοιχεία για σωματικό έλεγχο σε παιδιά ηλικίας μόλις 8 ετών

Παιδιά ηλικίας μόλις οκτώ ετών στη Βρετανία υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο από την αστυνομία, σύμφωνα με έκθεση που δείχνει «βαθιά ανησυχητικές» και «εκτεταμένες» τάσεις.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένα παιδιά απογυμνώνονται για την έρευνα στο πίσω μέρος από τις αστυνομικές κλούβες, σε σχολεία και καταστήματα fast food.

Η έκθεση της Επιτρόπου για τα Παιδιά, Ρέιτσελ Ντε Σόουζα, έδειξε ότι 2.847 παιδιά υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο στην Αγγλία και την Ουαλία από το 2018 έως τα μέσα του 2022.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας θα «εξετάσει προσεκτικά» τα ευρήματα.

