Έκρηξη Tesla Cybertruck: Ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του όταν ένα μοντέλο Cybertruck της Tesla γεμάτο με εκρηκτικά εξερράγη μπροστά σε ξενοδοχείο αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας ήταν εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού, δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου.

Δύο αστυνομικοί αναγνώρισαν τον άνδρα που βρισκόταν μέσα στο φουτουριστικού τύπου φορτηγό ως τον Μάθιου Λίβελσμπεργκερ. Μοιράστηκαν αυτή την πληροφορία με το Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν για μια έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Λίβελσμπεργκερ ήταν μέλος των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, ευρέως γνωστοί στις ΗΠΑ απλά ως «Green Berets». Υπηρέτησε στον στρατό από το 2006, ανεβαίνοντας στην ιεραρχία, ενώ είχε πάρει εγκεκριμένη άδεια όταν σκοτώθηκε, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με το Associated Press, οι «Green Berets» των ΗΠΑ συμμετέχουν στην αντιμετώπιση τρομοκρατών στο εξωτερικό, ορισμένες φορές χρησιμοποιώντας αντισυμβατικές τεχνικές.

Ο Λίβελσμπεργκερ είχε περάσει χρόνο στη βάση που ήταν μέχρι πρόσφατα γνωστή ως Φορτ Μπραγκ, μια τεράστια στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Καρολίνα, στην οποία εδρεύει η διοίκηση των ειδικών δυνάμεων του στρατού. Από το 2021, το στρατόπεδο είναι πλέον γνωστό ως Φορτ Λίμπερτι.

Who is Matthew Livelsberger? Bomber in Las Vegas Cybertruck explosion is married soldier from Colorado Springs pic.twitter.com/kh8GZlRoAe

Το FBI ανέφερε την Πέμπτη, με ανάρτηση στο X, ότι «διεξάγει επιχείρηση επιβολής του νόμου» σε σπίτι στο Κολοράντο Σπρινγκς που σχετίζεται με την έκρηξη του Cybertruck Τετάρτης, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh