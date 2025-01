Έκρηξη στο Tesla Cybertruck: Οδηγίες στο ChatGPT έψαχνε ο άνδρας που αυτοκτόνησε

Ο στρατιώτης που αυτοκτόνησε και ανατίναξε ένα Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο Trump International στο Λας Βέγκας είχε χρησιμοποιήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Chat GPT, για να σχεδιάσει την έκρηξη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, ένας «πρασινοσκούφης» των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, ταξίδεψε από το σπίτι του στο Κολοράντο μέχρι το Λας Βέγκας, όπου την πρωτοχρονιά αυτοκτόνησε με πιστόλι, στιγμές πριν ενεργοποιηθούν τα εκρηκτικά που είχε τοποθετήσει στο Tesla Cybertruck.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Λας Βέγκας, ο Λίβελσμπεργκερ είχε χρησιμοποιήσει το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, Chat GPT, πριν την έκρηξη.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, οι αναζητήσεις του 37χρονου δείχνουν ότι έψαχνε πληροφορίες για πιθανούς στόχους επίθεσης με εκρηκτικά, το κατά πόσο τα πυροτεχνήματα ήταν νόμιμα στην πολιτεία της Αριζόνα και την ταχύτητα με την οποία θα ταξίδευαν ορισμένες σφαίρες.

Who is Matthew Livelsberger? Bomber in Las Vegas Cybertruck explosion is married soldier from Colorado Springs pic.twitter.com/kh8GZlRoAe

Ο Kevin McMahill, σερίφης του αστυνομικού τμήματος του Λας Βέγκας, χαρακτήρισε τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό της επίθεσης ως «game changer».

«Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που γνωρίζω σε αμερικανικό έδαφος, όπου το ChatGPT αξιοποιείται για να βοηθήσει ένα άτομο να κατασκευάσει μια συγκεκριμένη συσκευή», δήλωσε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λίβελσμπεργκερ άφησε πίσω του σημειώσεις στις οποίες χαρακτήριζε την έκρηξη ως μία κίνηση που ήλπιζε ότι θα αποτελούσε «ξυπνητήρι» για ένα έθνος που, όπως είπε, ήταν «θανάσιμα άρρωστο και οδεύει προς την κατάρρευση».

Τα έγγραφα αφορούσαν τις προσωπικές απόψεις του Λίβελσμπεργκερ για πολιτικά θέματα, κοινωνικές παθογένειες και διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Λίβελσμπεργκερ δεν έτρεφε εχθρότητα προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αντιθέτως, σε ένα από τα σημειώματά του, έγραφε ότι η χώρα έπρεπε να «συσπειρωθεί» γύρω από επερχόμενο ρεπουμπλικανό πρόεδρο και τον ισχυρό άνδρα της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh