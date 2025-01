Έκρηξη στο Tesla Cybertruck: Ο Λίβελσμπεργκερ είχε μόλις χωρίσει, γιατί απατούσε τη σύζυγό του

Ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, ο παρασημοφορημένος στρατιωτικός που αυτοκτόνησε και ανατίναξε ένα Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο Τραμπ στο Λας Βέγκας τραυματίζοντας ακόμη επτά ανθρώπους, είχε μόλις χωρίσει από τη σύζυγό του.

Ο 37χρονος, μέλος των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, έφυγε από το σπίτι του την επομένη των Χριστουγέννων, αφού τον έδιωξε η δεύτερη σύζυγός του, επειδή την απατούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες, νοίκιασε το Tesla Cybertruck και οδήγησε από το Κολοράντο Σπρινγκς στο Λας Βέγκας, ακολουθώντας μια μεγάλη διαδρομή με πολλές στάσεις, όπως φαίνεται από τα σημεία που φόρτισε το όχημα.

