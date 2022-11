Έκρηξη κοντά σε στάση λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ με τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άτομα, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές Αρχές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο δύο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Blast reported at Jerusalem bus stop this morning. Ten people reported wounded… pic.twitter.com/tTl7hrAJf2

Ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε πως η έκρηξη προκλήθηκε από μηχανισμό ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο σημείο, ωστόσο η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την είδηση και επεσήμανε πως η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια που άφησε πίσω της έκρηξη, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές Αρχές.

Το συμβάν έρχεται ύστερα από μήνες έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε καταστολή μετά από μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων στο Ισραήλ.

2 reported lightly wounded by shrapnel in second blast reported in Jerusalem’s Ramot Junction pic.twitter.com/U4TIvBPp6Q