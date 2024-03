Εκρήξεις στο Κίεβο: «Γρήγορα στα καταφύγια», έγραψε ο δήμαρχος

Συντρίμμια πυραύλων κατέρρευσαν σε μια κεντρική συνοικία του Κιέβου το πρωί της Δευτέρας και ένα κτίριο κατοικιών υπέστη ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης μετά από μια σειρά εκρήξεων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε μια στήλη καπνού να υψώνεται στα ανατολικά του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ενώ η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας είχε προειδοποιήσει σε μήνυμα στον λογαριασμό της στο Telegram λίγες στιγμές πριν από τις εκρήξεις ότι ένας πύραυλος βρισκόταν σε πορεία προς την πόλη.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες που προειδοποιούσαν για ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Explosions Rock Kiev Two Minutes After Raid Alarms Sound



Initial reports indicate that "Zircon" missiles may have been deployed.



Targets reportedly included the Patriot systems at Zhuliany Airport, with unconfirmed reports suggesting that the building of the Main… pic.twitter.com/0PcHMW8QKD