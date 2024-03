Η Ουκρανία επιτέθηκε με πυραύλους κατά της Σεβαστούπολης στην Κριμαία

Τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν περισσότερους από 10 πυραύλους της Ουκρανίας πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης της Κριμαίας αργά το Σάββατο, δήλωσε ένας Ρώσος αξιωματούχος

Όπως εξήγησε ο αξιωματούχος της Ρωσίας, η επίθεση της Ουκρανίας ανάγκασε σε παύση όλες τις μεταφορές στη χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα.

«Ο στρατός μας αποκρούει μια μαζική επίθεση στη Σεβαστούπολη», δήλωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης της Σεβαστούπολης που έχει εγκατασταθεί στη Ρωσία, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

SEVASTOPOL, t.o. Crimea ‼️ According to the so-called “governor” Razvozhaev, it was the most massive missile attack in recent times. Preliminary information suggests that the communication hub of the Black Sea Fleet was damaged. pic.twitter.com/buxNHDkq4U

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες έδειξαν ότι περισσότεροι από 10 πύραυλοι καταρρίφθηκαν, πρόσθεσε. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από σκάγια και υπέστη ζημιές σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου γραφείων και μιας γραμμής αερίου.

‼️🏴‍☠️🇷🇺3 Storm Shadow cruise missiles hit the center of Sevastopol - it was the most massive attack

▪️At 00:31 the missile threat was canceled. All enemy and domestic channels published footage of powerful explosions.

▪️More than 10 targets were shot down, apparently they couldn’t… pic.twitter.com/ISi7lgCqUZ