Εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο: Τουλάχιστον 170 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Περισσότεροι από 170 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς οι εκρήξεις βομβητών που σημειώθηκαν την Τρίτη στον Λίβανο άφησαν πίσω τους τουλάχιστον εννέα νεκρούς και περίπου 2.800 τραυματίες.

Οι εκρήξεις, που σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα, καταδικάστηκαν από την κυβέρνηση του Λιβάνου ως «εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας του Λιβάνου, Firass Abiad, περίπου 170 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, με τα περισσότερα από τα τραύματα να εντοπίζονται στην κοιλιακή χώρα, στα χέρια και στο πρόσωπο, κυρίως στην περιοχή των ματιών. Ο Abiad τόνισε ότι πολλά νοσοκομεία στο νότιο Λίβανο έχουν υπερβεί τη χωρητικότητά τους λόγω του μεγάλου αριθμού τραυματιών που συνεχίζουν να καταφθάνουν, ενώ περισσότερα από 100 νοσοκομεία, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, έχουν δεχθεί τους τραυματίες.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC