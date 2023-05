Εκλογές στην Τουρκία: Καθυστερήσεις στα αποτελέσματα από ενστάσεις του AKP

Πληθαίνουν οι αναφορές από διάφορα εκλογικά κέντρα, που κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη καθώς και άλλες περιφέρειες που υποστηρίζουν τον Κιλιτσντάρογλου, πως οι εκλογικοί παρατηρητές της κυβερνώσας παράταξης του AKP υποβάλλουν ενστάσεις για τα αποτελέσματα.

Πρακτικά, τέτοιες αμφισβητήσεις της διαδικασίας στη συνέχεια εμποδίζουν αυτά τα αποτελέσματα από το να προστεθούν στην επίσημη μετάδοση των εκλογικών δεδομένων μέχρι να λυθεί η διαμάχη. Φαίνεται πως πρόκειται για μια τακτική του AKP ώστε να καθυστερήσει η καταμέτρηση των ψήφων στις περιφέρειες που στηρίζουν αντιπολίτευση.

Don’t read too much into AA results. AKP is challenging ballot counts in pro-Kilicdaroglu districts. Such challenges then effectively prevent those results to be added to the official results broadcasted. This seems to be a new AKP tactic to delay KK votes to be counted. 🤷‍♂️