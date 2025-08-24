Καστοριά: Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στο Μακροχώρι - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, στην Καστοριά.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε πυκνόφυτο δάσος δρυός και αυτή την ώρα καίει σε δύσβατο σημείο ανάμεσα σε Χαλάρα και Μακροχώρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της φωτιάς, αυτή την ώρα έχουν σταματήσει οι ρίψεις από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, ωστόσο ενισχύονται οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που φθάνουν στο σημείο από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα έχουν κοπάσει οι άνεμοι, γεγονός που βοηθά στο έργο κατάσβεσης των πυροσβεστών.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα, στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 78 πυροσβέστες και τρία πεζοπόρα τμήματα με 28 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν πέντε εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς και επιχειρούν 78 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025