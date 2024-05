Έκλεισαν την «Πύλη» Νέας Υόρκης – Δουβλίνου: Έδειχναν ακόμα και τους Δίδυμους Πύργους να φλέγονται

Οι αρχές στο Δουβλίνο πρόκειται να κλείσουν προσωρινά την Πύλη «Portal», που συνδέει μέσω livestream την πόλη με τη Νέα Υόρκη, λόγω κακής συμπεριφοράς του κόσμου.

Το δημοτικό συμβούλιο στο Δουβλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα απενεργοποιήσει τη διαδραστική κάμερα στις 10 το βράδυ, ώρα Ιρλανδίας, ενώ οι τεχνικοί προσπαθούν να τροποποιήσουν - ή κατά άλλους, να λογοκρίνουν - ένα έργο που έχει δεχθεί πολλές θετικές κριτικές.

The Portal: A Visual Bridge



• Public tech sculpture unveiled in NYC & Dublin



• Real-time live stream connecting inhabitants of 2 cities



• Going viral for a woman flashing herself to those in Dublin & a man posing video of 9/11



NYC people have made it shut down! pic.twitter.com/GX47XmpO5I — UPSC CSE WHY (@CseWhy) May 15, 2024

«Η ομάδα πίσω από το γλυπτό τέχνης του Portal… έχει ερευνήσει πιθανές τεχνικές λύσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά από μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων», ανέφερε η ανακοίνωση και εξηγούσε πως: «Το δημοτικό συμβούλιο του Δουβλίνου ήλπιζε να έχει μια λύση σήμερα, αλλά δυστυχώς η προτιμώμενη λύση, η οποία θα περιλάμβανε blearing, δεν ήταν ικανοποιητική».

Η ομάδα του Portals.org διερεύνησε άλλες επιλογές, δήλωσε το συμβούλιο: «Ως αποτέλεσμα, η Πύλη θα απενεργοποιηθεί στις 22:00 απόψε και η ομάδα του Portals.org μας είπε ότι αναμένουν ότι θα ενεργοποιηθεί ξανά αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Η εικαστική εγκατάσταση έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και πηγή διαμάχης από την ημέρα που παρουσιάστηκε, στις 8 Μαΐου. Μερικοί άνθρωποι από την πλευρά της Ιρλανδίας πέταξαν αυγά, έδειξαν μέρη του σώματός τους που δεν θα έπρεπε, εμφάνισαν εικόνες με σβάστικες, αλλά και τους δίδυμους πύργους να καίγονται την 11η Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα η New York Post να την ονομάσει «πύλη της κόλασης».

Who thought this portal from NYC to Dublin was a good idea pic.twitter.com/kQxXLdHHJd — Historic Vids (@historyinmemes) May 14, 2024

Σχεδιασμένο από έναν Λιθουανό καλλιτέχνη, τον Benediktas Gylys, το Portal αποτελείται από δύο δομές, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει οθόνη με διάμετρο 2,4 μέτρα και ζυγίζει 3,5 τόνους. Η πύλη της Νέας Υόρκης βρίσκεται στο Broadway, στη διασταύρωση Fifth Avenue και 23rd Street, ενώ η πύλη στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας βρίσκεται στη γωνία των οδών North Earl Street και O'Connell Street, στην καρδιά της πόλης.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με την Πύλη του Δουβλίνου έχει συμπεριφερθεί κατάλληλα», ανέφερε η δήλωση του συμβουλίου. Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς κουνάνε το χέρι χαιρετώντας και χαμογελούν στους ανθρώπους από την πλευρά της Νέας Υόρκης. Μερικοί επίσης χορεύουν, μιμούνται και κρατούν αστείες πινακίδες με το είδος των φευγαλέων, παιχνιδιάρικων αλληλεπιδράσεων που οραματίστηκαν οι αρχές όταν ξεκίνησαν το έργο ως «γέφυρα προς έναν ενωμένο πλανήτη».

they’re turned it off. we’re back to a time where the only portal to New York in dublin is finding a yank in the temple bar that’s up for a green card marriage pic.twitter.com/UoDFPyyqK9 — spochadóir (@spochadoir) May 13, 2024

Ωστόσο, υπάρχουν ακατάλληλες αντιδράσεις μεταξύ των οποίων κάποιων που εκσφενδόνισαν αντικείμενα ή έδειξαν προκλητικές εικόνες, που έχουν γίνει viral. Το συμβούλιο δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς θα επιχειρήσει να θολώσει τις ακατάλληλες εικόνες. «Ούτε μια εβδομάδα και οι Δουβλινέζοι μας έχουν ντροπιάσει πραγματικά σε όλο τον κόσμο», είπε η Amy Donohoe σε μια στήλη του Irish Independent. «Όποιος πάει και στέκεται μπροστά στην πύλη εκπροσωπεί τη μικρή μας χώρα, αλλά αν επιδεικνύουμε μια κουλτούρα μεθυσμένων και είμαστε προσβλητικοί, θα μπορούσε να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τον τουρισμό στην Ιρλανδία. Οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να έρθουν εδώ αν βλέπουν αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian